Anche l'autore di Fairy Tail approva questo cosplay di Sting Eucliffe

Si torna a parlare di cosplay dell'anime che segue le vicende di Natsu e Lucy: dopo aver ammirato la foto che ritrae un personaggio di Fairy Tail, è lo stesso Hiro Mashima a ritwittare un'immagine con protagonista il mago Sting Eucliffe.

Come potete vedere il costume, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti, è un'opera di @CowDemon, ma siamo sicuri che l'essere stato condiviso dal celebre autore giapponese sia stato un vero sogno per il cosplayer. Il messaggio ha ricevuto più di tre mila "Mi Piace", attirando anche l'attenzione dell'account ufficiale di Funimation e di Michael Jones, doppiatore del personaggio nella versione localizzata in inglese. Anche i comuni fan hanno espresso la loro ammirazione, in particolare hanno apprezzato la grande attenzione posta nei confronti dei dettagli.

Nel frattempo si è recentemente concluso l'anime, dopo più di dieci anni di programmazione, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni sulla saga finale di Fairy Tail. Ma se siete dei grandi appassionati delle opere di Hiro Mashima non disperate: la storia di Natsu e dei suoi amici continua nel sequel "Fairy Tail: 100 Years Quest", manga che siamo sicuri sarà trasposto su piccolo schermo, visto il grande successo ottenuto dalla prima serie.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.