L'autore di Fairy Tail, Hiro Mashima, sta per iniziare una nuova serie!

Con un nuovo gioco legato al franchise di Fairy Tail, il potente brand legato all'epopea dell'immaginario di Hiro Mashima ha ancora molto da raccontare. Infatti, l'instancabile sensei sta per accompagnare alla sua attuale opera, sempre sulla stessa rivista, un nuovo manga.

Nonostante il celeberrimo mangaka stia al momento concentrando le sue energie su ben due progetti all'attivo, il suo nuovo cavallo di battaglia EDENS ZERO e lo spin-off Fairy Tail 100 Years Quest, di cui quest'ultimo tiene conto solo dell'idea e della sceneggiatura, pare che un nuovo manga stia per unirsi all'attivo del suo lavoro.

Nome in codice HEROS, è questo il titolo della miniserie di Hiro Mashima, il manga festeggerà il 60° anniversario di Weekly Shonen Magazine, unendo in un crossover micidiale tutte le opere scritte del sensei: parliamo, dunque, di Rave, Fairy Tail e lo stesso EDENS ZERO. Un progetto ambizioso, certamente non eccessivamente lungo, ma che manifesta la grande sensibilità dell'autore nel lavorare a così tanti titoli contemporaneamente. Un instancabile creatore la cui dedizione è invidiabile tra tutti gli artisti del settore.

Inoltre, un ulteriore annuncio conferma il passaggio di Fairy Tail 100 Years Quest a serie settimanale, con una pubblicazione più frequente e costante, anche in virtù del recente successo riscontrato dallo spin-off.

