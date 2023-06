L'autore di Fairy Tail lancia un dark fantasy: annunciato il manga Dead Rock

Hiro Mashima è un nome strettamente legato al mondo dei manga. L'autore è diventato famoso a inizio anni 2000 grazie a Rave, una serie fantasy che ha riscontrato un buon successo, anche se non ottimo come il suo successore, Fairy Tail, il manga che ha davvero segnato la carriera di Mashima, con una pubblicazione ultra decennale.

La fine di un'opera mastodontica come Fairy Tail non ha però fermato Hiro Mashima, che si è lanciato subito in una nuova avventura fantasy dal sapore sci-fi. Tuttavia, anche EDENS ZERO sta per finire, come annunciato di recente. Manca ancora un po' di tempo prima del finale, con l'autore che sta iniziando a tirare le fila della sua storia. Non si è lasciato trovare impreparato però, dato che ha già in mente cosa fare dopo.

È stato infatti annunciato Dead Rock, che sarà il prossimo manga dell'autore di Fairy Tail. Hiro Mashima inizierà a pubblicare questo nuovo progetto su Monthly Shonen Magazine, altra rivista di casa Kodansha ma con cadenza mensile, e il primo numero verrà pubblicato il 6 luglio 2023. Tra un mese, quindi, Mashima metterà un altro nome nella propria produzione. Ma di cosa parla Dead Rock? Per ora, il prossimo progetto dell'autore di Fairy Tail è avvolto dal mistero. L'anteprima finora trapelata in rete anticipa soltanto che Dead Rock sarà un dark fantasy.

Non resta quindi che attendere e vedere se arriveranno altre informazioni dal mangaka stesso oppure dalla rivista stessa nei prossimi giorni. Voi leggerete la prossima serie di Hiro Mashima? Non perdetevi il nostro approfondimento su Mashima e le sue serie.