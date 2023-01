L'autore di Fairy Tail ha già un altro manga in mente? Ecco cosa vuole fare Hiro Mashima

Il panorama dei manga è estremamente vasto. Ci sono tantissimi autori che si danno da fare in Giappone, tuttavia sono davvero pochi quelli che riescono a creare dei successi a lungo termine. Sono ancora meno quelli che riescono a realizzare dei successi consecutivi, come ha fatto Hiro Mashima, autore di Rave, Fairy Tail e ora di EDENS ZERO.

Hiro Mashima è un mangaka inossidabile che nel corso degli anni è stato davvero molto prolifico, pubblicando anche diverse opere contemporaneamente, alternando manga maggiori e storie minori e brevi, oppure anche più capitoli nella stessa settimana. Al momento, l'autore è impegnato su EDENS ZERO arrivato alla fase finale. Ma cosa riserverà il futuro all'autore di Fairy Tail?

In una recente intervista, Mashima ha menzionato i suoi progetti futuri. Su Spaces, il mangaka ha detto esplicitamente che ha un certo progetto previsto per il 2023: durante la live streaming, Hiro Mashima ha ammesso che debutterà un suo nuovo manga durante l'anno. Tuttavia, per ora non ha rivelato quale sarà la storia principale, ma alcuni dettagli sì. Sarà un manga improntato sul mistero con cadenza mensile e verrà pubblicata su una rivista sulla quale il mangaka finora non ha mai serializzato nulla. Inoltre, i personaggi saranno nuovi di zecca e molto diversi da quelli che ha realizzato in passato.

Non si tratta quindi di uno spin-off o di una serie evento come fu Hero's, che riuniva tutti i protagonisti famosi dell'autore. Inoltre, questo potrebbe anche portare a una conclusione molto più veloce del previsto di EDENS ZERO, a meno che il mangaka non decida, ancora una volta, di concentrarsi in contemporanea su due progetti diversi. Questo inoltre porterebbe l'autore ad allontanarsi dal fantasy, che l'ha sempre contraddistinto. Come sarà il nuovo manga dell'autore di Fairy Tail?