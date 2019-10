L'autore di Gantz, Hiroya Oku, sta per tornare su Weekly Young Jump con una nuova serie!

La rivista seinen di casa Shueisha sta cercando di portare autori famosi tra le proprie linee. Oltre i mangaka che si sono conquistati un posto recentemente tra gli scranni più alti del magazine, a poco è stato annunciato l'arrivo dell'autrice di Come Dopo la Pioggia, che potrebbe essere affiancata da un altro nome importante, Hiroya Oku di Gantz.

Durante un evento denominato Young Jump Culture Festival, la redazione della nota rivista seinen di casa Shueisha ha sganciato diversi annunci ufficiali, mentre per altri dei segnali sibillini ma piuttosto chiari. Tra i primi risalta indubbiamente l'annuncio della seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War, tra i secondi invece un'immagine che reindirizza a Hiroya Oku, famoso autore di Gantz.

Il mangaka che attualmente è impegnato su Gigant per Big Comic Superior di Shogakukan sembra aver presentato uno storyboard alla redazione, che poi ha parzialmente svelato durante la manifestazione che ci sono trattative in corso per una nuova storia prodotta dal popolare autore.

Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli e vedere se il 2020 sarà l'anno del ritorno di Hiroya Oku su Weekly Young Jump, dove già pubblicava con cadenza quindicinale il suo manga più famoso, Gantz. Dopo aver concluso quest'opera, il mangaka si è spostato sia su Kodansha che su Shogakukan, ma presto tornerà quindi all'ovile.