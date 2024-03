L'autore di Gundam invita la nuova generazione: 'schiacciate Miyazaki'

Il maestro Hayao Miyazaki ha nuovamente compiuto una prodezza con lo Studio Ghibli, regalando all'industria degli anime il suo secondo Oscar con Il ragazzo e l'airone. Tuttavia, Miyazaki non ha più molti film in serbo, e questo ha spinto un veterano come Yoshiyuki Tomino, creatore di Gundam, a lanciare un appello alle nuove generazioni.

Dopo il precedente successo de "La città incantata" all'Academy, Miyazaki è riuscito a ripetersi, portando un veterano come Tomino a dichiarare che il successo del co-fondatore dello Studio Ghibli ha tracciato un nuovo traguardo nel panorama degli anime. Allo stesso modo, alcuni manga stanno eclissando i risultati della letteratura tradizionale contemporanea. "Per favore, lavora duro per schiacciare Miyazaki", è il messaggio che lancia Tomino.

Perché questa richiesta "aggressiva"? Tomino, all'età di 82 anni, non si sente più in grado di combattere come un tempo. Inoltre, ammira la capacità di Miyazaki di rivoluzionare la visione degli anime nel cinema, e chiunque voglia emergere in questo settore dovrebbe aspirare a superarlo. Il messaggio del creatore di Gundam ai più giovani è chiaro: non è possibile superare Hayao Miyazaki senza la dedizione necessaria.

Le parole di Tomino riflettono un profondo rispetto per la carriera di Miyazaki con lo Studio Ghibli. Lo considera il suo "GOAT" (Greatest Of All Time) nel campo dell'animazione, e le sue vittorie lo rendono difficilmente contestabile e lo incoronano come uno dei più grandi registi di anime di tutti i tempi.

La sfida è ardua, ma come sottolinea Tomino, se gli anime ambiscono a continuare a trionfare, le nuove generazioni dovranno impegnarsi per raggiungere le vette conquistate da Hayao Miyazaki nel corso della sua leggendaria carriera.

