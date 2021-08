L'autore Haruichi Furudate celebra l'Haikyuu Day: ecco l'illustrazione celebrativa

Nonostante Haikyuu sia giunto al termine ormai da un anno, la community continua imperterrita a dimostrare il suo amore verso i giocatori del Liceo Karasuno; un affetto che è culminato nell'Haikyuu Day, una ricorrenza evocativa celebrata persino dall'autore Haruichi Furudate.

Il 19 agosto si festeggia l'Haikyuu Day, una giornata che il fandom dedica interamente per celebrare lo spokon di Furudate. Ma perché proprio questa ricorrenza cade proprio il 19 agosto? Il titolo giapponese può essere letto anche come "819", ossia 8/19, 8 agosto.

Tra i tanti omaggi ad Haikyuu vi è stato anche quello dello stesso Haruichi Furudate, il quale ha realizzato la splendida illustrazione commemorativa che trovate nel tweet in calce all'articolo. Questo sketch inedito vede il team del Karasuno formare le lettere "HQ", che in inglese si possono pronunciare in un qualcosa di simile ad Haikyuu.

Se il manga è giunto a conclusione, per quanto riguarda la trasposizione animata tutto tace. L'anime è fermo alla Stagione 4, con il Karasuno che si imbarca nella sfida più complessa dello Spring Nationals Tournament. Al momento, di una quinta stagione non si sa ancora nulla, ma, data l'immensa popolarità del franchise, è solo una questione di tempo prima di vederne l'annuncio.

Vi ricordiamo che la serie di Haikyuu è interamente disponibile su Prime Video e che la sigla di Haikyuu ha accompagnato la nazionale giapponese di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.