L'autore di Hell's Paradise si rimette al lavoro: il manga in collaborazione con Givenchy

Uno degli autori più popolari dell'ultimo periodo è Yuji Kaku, la cui fama è definitivamente esplosa con il debutto dell'adattamento animato di Jigokuraku - Hell's Paradise curato da Studio MAPPA. Ex assistente di Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man), il mangaka è pronto a lanciare una nuova opera.

Mentre si attendono novità sulla già confermata seconda stagione di Hell's Paradise, la serie che vede Gabimaru l'Arido esplorare un'isola misteriosa e abitata da pericolosi esseri divini, Kaku sensei si è rimesso al lavoro. Il recente fallimento di Ayashimon, giunto all'epilogo dopo solamente 25 capitoli pubblicati, non ha dunque pregiudicato la sua carriera.

A inizio anno Yuji Kaku ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto, che potrebbe non essere quello che verrà pubblicato tra soli pochi giorni, un manga autoconclusivo realizzato in collaborazione per Givenchy.

Il 24 agosto 2023 il maestro Kaku pubblicherà sul sito della rivista UOMO di Shueisha lo one-shot SCRAMBLE in 10 min., un manga breve che pubblicizzerà la linea di scarpe TK-MX di Givenchy. La locandina di questa sua nuova pubblicazione è già stata rivelata, così come anche la trama, che ruoterà attorno alle già citate scarpe del noto marchio di moda. Non sappiamo ancora se questo racconto giungerà anche all'estero oppure se resterà relegato nei confini nipponici.