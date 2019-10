L'autore di Holly e Benji - Capitan Tsubasa inizia una nuova serie!

Il manga di Holly e Benji è uno dei più conosciuti al mondo. La storia calcistica di Tsubasa Oozora, o Oliver Hutton come tanti fan italiani sono abituati a chiamarlo, ci ha accompagnato per anni e continua ancora a farlo con nuove storie grazie all'infaticabile Yoichi Takahashi. Il mangaka però sta anche per lanciarsi in un nuovo progetto.

Con l'arrivo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, tutto il Giappone è in forte fervore, con tutti, dai cittadini alle aziende, che cercano di prendere parte in qualche modo. È ciò che sta facendo la Shueisha che ha addirittura creato una rivista ad hoc, la Paralympic Jump, pubblicata a cadenza irregolare e che ha già visto le firme di tanti mangaka famosi come Takehiko Inoue e Yoichi Takahashi.

Proprio quest'ultimo sta per preparare un nuovo manga dedicato al calcio per non vedenti intitolato "Blind Soccer Bravo", di cui possiamo vedere quattro immagini in anteprima in calce. Col solito stile di disegno che tanto l'ha contraddistinto su Capitan Tsubasa, stavolta Takahashi si lancerà in uno sport mai sotto la luce dei riflettori ma che si ritaglierà il suo posto durante le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Non si conoscono ancora altri dettagli, ma è possibile che la storia di Blind Soccer Bravo sia incentrata sulla realtà e che quindi non vedremo mosse particolari come la "Catapulta Infernale" o il "Tiro della Tigre".

Anche Takehiko Inoue si è lanciato in disegni e storie dedicate agli atleti paralimpici.