L'autore di Hunter x Hunter consiglia questa lettura: vi sorprenderà!

Senza alcun ombra di dubbio, Hunter x Hunter è uno dei manga più popolari dello Weekly Shonen Jump di Shueisha. Il mondo di quest'opera è complesso ed affascinante, tutto grazie al suo autore Yoshihiro Togashi, sensei stimato in tutto il mondo, dai sempliici fan agli artisti del settore.

Purtroppo le condizioni di salute del maestro mangaka non sono delle migliori e questo ha costretto Togashi a rivelare un possibile finale di Hunter x Hunter nel caso dovesse morire prima di terminare quest'opera. Le reazioni dei fan all'epilogo di Hunter x Hunter sono state le più disparate, ma moltissimi hanno esternato la propria tristezza nell'immaginare che, presto o tardi, l'autore dovrà salutarci.

Attualmente, il mangaka è impegnato con Hunter x Hunter affinché possa portare il finale di serie sperato. Nell'attesa, Yoshihiro Togashi ha voluto consigliare ai suoi lettori un manga che forse non vi aspettereste. In una recente intervista infatti ha affermato di essere rimasto piacevolmente colpito da un fumetto dal titolo Oi! Tonbo: non è uno shonen come potreste immaginare, ma un seinen spokon, basato sul golf.

Il manga di Oi! Tonbo è stato pubblicato per la prima volta nel 2014, ma l'anno prossimo arriverà un adattamento anime. Per i più curiosi, questa è la trama: "Igarashi si è lasciato il passato alle spalle per trasferirsi nelle isole Tokara, nella prefettura di Kagoshima. Sull'isola di Hinoshima, che è detta "l'ultima regione inesplorata del Giappone", Igarashi incontra Tonbo, l'unico studente delle scuole medie dell'isola. L'innocente ragazza ha un incredibile talento per il golf! Questo incontro cambierà il destino dei due..."