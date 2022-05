L'autore di Hunter x Hunter diventa il mangaka più seguito di Twitter in pochi giorni - Aggiornata

I mangaka sono abbastanza seguiti su Twitter, specie quelli che sono particolarmente attivi. In molti infatti condividono impressioni, disegni inediti e tanto materiale unico che tiene incollato il pubblico. A questo lungo elenco di mangaka, si è unito di recente anche l'autore di Hunter x Hunter, il famoso Yoshihiro Togashi.

Anche se è talvolta bistrattato a causa della serializzazione martoriata di Hunter x Hunter, in realtà Yoshihiro Togashi ha diversi problemi di salute, in particolare incentrati sulla sua schiena dove ha subito anche degli interventi chirurgici. Le lunghe pause, unite alla grande popolarità del suo manga in tutto il mondo, lasciano sempre i suoi lettori in un'affannosa ricerca su novità sul suo ritorno.

Ora possono farlo ancora più concretamente, dato che Yoshihiro Togashi ha aperto un account Twitter. In un solo giorno, l'autore di Hunter x Hunter era diventato il terzo mangaka più seguito, a testimoniare quanto i fan tengano a lui e alla sua storia. Adesso sono passate 72 ore dalla creazione dell'account, e questo fa un nuovo balzo in avanti: adesso Togashi è il secondo autore più seguito su Twitter, con ben 2 milioni di followers. Davanti a lui c'è soltanto Kohei Horikoshi, mangaka di My Hero Academia che può vantare ben 2,1 milioni di followers.

Il primo posto è quindi vicino, col mangaka che potrebbe raggiungerlo nel giro di qualche altro post, che ormai sta iniziando a pubblicare a cadenza giornaliera.



AGGIORNAMENTO: Yoshihiro Togashi ha conquistato nuovi follower su Twitter negli ultimi minuti. In poco più di tre giorni ha raggiunto 2.168.801 follower, superando Kohei Horikoshi che ne ha 2.162.409. Di conseguenza, ora Togashi è il mangaka più seguito su Twitter.