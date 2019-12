L'autore di Hy Hero Academia spiega l'importanza del finale dell'opera

La serie di My hero Academia ha raggiunto molti traguardi e ottenuto molto successo presso il pubblico di appassionati che seguono le vicende di Midorya e degli altri eroi del manga. Dietro tutto questo consenso c'è il sensei Kohei Horikoshi, che ci spiega come il finale del manga riesca ad influenzare il suo processo creativo.

Intervistato per la promozione del film My Hero Academia: Heroes Rising, l'autore ha dichiarato "Scrivo consapevolmente la storia del manga, pensando sempre a come finirà. Da qui in avanti la storia avrà enormi sviluppi. Tutti i personaggi si incontrano mentre ci dirigiamo verso l'ultima parte della storia". Ovviamente il manga è ancora lungi dall'arrivare ad una vera conclusione, però è molto rassicurante sapere che Horikoshi ha già in mente il finale per la sua opera, e che tutto quello che vediamo ogni settimana nei capitoli del manga, accada in virtù di un percorso ben delineato e non casuale, come a volte capita con alcune opere che arrivano "sfilacciate" alle fasi finali della loro storia e possono deludere gli appassionati con finali raffazzonati.

Gli ultimi sviluppi della storia mettono ancora al centro della narrazione il malvagio Tomura Shigaraki, leader della League of villain, intento ad acquisire una nuova forza dopo gli esperimenti del dottor Ukijo. Capiremo meglio nelle prossime settimane cosa sta per accadere!