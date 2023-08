L'autore di Jojo dichiara il suo amore per Shrek eccetto per una cosa che vi sorprenderà!

Araki è più impegnato che mai, con la rivelazione della copertina del 1° volume di The JojoLands, la nona serie della sua opera magna. Il mangaka comunque si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che esulano dal suo lavoro e riguardano il suo amore per Shrek!

Indaffaratissimo con il nuovo arco che vede come protagonisti i due membri della famiglia Joestar, Jodio e Dragona, preoccupati per le condizioni finanziarie della madre, Araki ha recentemente dichiarato di amare l'orco verde, una notizia risaputa. Ciò che era sconosciuto era l'unica critica che il mangaka ha mosso al franchise di DreamWorks.

"Shrek era affascinante nella sua imperfezione. Era molto burbero e mi ha lasciato abbastanza perplesso vederlo diventare una figura paterna così composta e amorevole. Nel mio manga Jotaro diventa padre di una bambina, Jolyne, ma ho cercato di rendere il loro rapporto verosimile e compatibile con il carattere e la vita del personaggio. Comunque tra tutti il mio preferito è Shrek 2, gli altri sequel sembrano proprio una forzatura, realizzati perché il franchise vende molto!" ha dichiarato Araki.

E voi siete d'accordo con le parole di Araki? Vi piacerebbe vedere un crossover? Mai dire mai. Inoltre vi invitiamo a non perdervi altre curiosità sul mondo di Jojo come l'ispirazione di Dante di Devi May Cry a Joseph Joestar!