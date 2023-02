L'autore di Jujutsu Kaisen consiglia la lettura di due serie manga: quali?

Con il debutto di Jujutsu Kaisen sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2018, Gege Akutami si è affermato come uno degli autori più influenti di Shueisha. Mentre la sua opera si avvicina alla conclusione, il mangaka consiglia ai fan la lettura di altre due serie.

Il combattimento finale di Jujutsu Kaisen è vicinissimo. Lo shonen è infatti entrato nel suo climax con un sorprendente colpo di scena che ha svoltato gli eventi. Jujutsu Kaisen è però entrato in una piccola pausa e il prossimo capitolo non arriverà prima della fine del mese. Che cosa leggere nel frattempo?

In attesa che Yuji e gli altri facciano il loro ritorno, Gege Akutami ha raccomandato ai fan la lettura di Marriagetoxin, manga che ha fatto il suo esordio su MangaPlus nel 2022. La serie di Joumyakun e Yoda Mizuki segue le vicende di un sicario di nome Gero che contrae un finto matrimonio per salvare la sorella. Il sensei Akutami omaggerà questa serie con una illustrazione originale da lui disegnata.

Oltre a Marriagetoxin, Akutami ha un secondo titolo da consigliare. Da amante degli horror, raccomanda la lettura di The Creepy Hole Where Fear Is Born, il manga del maestro Junji Ito che da poco è arrivato su Netflix con Junji Ito Maniac. E voi seguirete i consigli di Gege Akutami?