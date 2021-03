L'autore di Jujutsu Kaisen ha già deciso il finale per Yuji e altri personaggi: ecco chi

Conclusosi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba su Weekly Shonen Jump, è già emerso un nuovo campione di vendite. Nato nel 2018, Jujutsu Kaisen sta vendendo milioni di copie in tutto il Giappone, in particolare grazie all'esplosione di popolarità generata dall'anime. E ciò ha spinto il mangaka Akutami a rilasciare un'intervista.

La mente dietro Jujutsu Kaisen nei giorni scorsi ha lasciato alcune dichiarazioni a un'emittente giapponese, rivelando tanti segreti dietro la creazione del manga ma parlando anche dei prossimi avvenimenti. Conosceremo i genitori di Yuji Itadori, per ora personaggi avvolti nell'ombra, ma Gege Akutami fa sapere che il suo protagonista ha già un futuro ben definito.

Per Yuji quindi la fine è già scritta, ma lo stesso vale per il coprotagonista Megumi Fushiguro. Per ora Akutami sta cercando di connettere i puntini e arrivare dalla fase attuale a quel finale programmato. A sorpresa, invece, per Ryomen Sukuna, lo spirito maledetto che si è impossessato del corpo di Yuji, non ci sono ancora piani ben chiari. L'antagonista della serie ha un ruolo ancora non definito e potrebbe quindi esserci qualche sorpresa per lui. Neanche l'esorcista di grado speciale Satoru Gojo ha ricevuto menzioni particolari, mentre per la protagonista femminile Nobara Kugisaki la situazione è molto delicata.