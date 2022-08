L'autore di Kaguya-sama torna con un nuovo manga nel 2023: presto i dettagli

Kaguya-sama è il manga che ha dato fama e popolarità ad Aka Akasaka, l'autore della serie che ha riscosso un grande successo nel Sol Levante. Tra una manciata di capitoli il suo gioiellino è destinato alla conclusione, tuttavia il sensei non intende stare molto tempo in vacanza.

Dopo diversi anni di serializzazione, Kaguya-sama sta per raggiungere la sua conclusione. Se da un lato il manga è prossima alla fine, dall'altra la serie sta per proseguire sul fronte televisivo con un lungometraggio cinematografico, o almeno questo è quanto si evince dalle ultime voci di corridoio in rete.

Aka Akasaka, ad ogni modo, non resterà a riposarsi a lungo visto che ha già iniziato i preparativi per il suo nuovo progetto. Questa volta, però, l'autore si occuperà soltanto della sceneggiatura del manga con i disegni che saranno affidati ad un artista esterno. Il disegnatore, che è stato scelto attraverso un contest, verrà inoltre annunciato il prossimo 3 novembre. Sembra, inoltre, che nelle scorse ore sia emersa anche la finestra d'uscita del nuovo manga del papà di Kaguya-sama che dovrebbe debuttare durante la primavera 2023, dunque entro la fine del secondo semestre del prossimo anno.

