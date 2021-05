Dall'autore di Kakegurui è in arrivo un nuovo manga, ecco tutti i dettagli

Un'anticipazione del numero di giugno della rivista mensile Dragon Age di Kadokawa ha rivelato che Homura Kawamoto, autore di Kakegurui, sta per lanciare una nuova opera, intitolata The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer. Scopriamo tutti i dettagli su questo nuovo imperdibile manga.

Nel prossimo numero della rivista giapponese, che uscirà il 9 giugno, verrà rivelato che Homura Kawamoto sta scrivendo la storia di un nuovo manga, che stando a quanto riportato sarà una storia di vendetta "ricoperta di odio e desiderio". The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer sarà incentrato su una misteriosa figura che massacra tutti coloro che si reincarnano da un altro mondo. Le illustrazioni di questo nuovo manga sono affidate ad Aki Yamaguchi.

Dopo il successo di Kakegurui, Kawamoto è dunque tornato al lavoro. Di questa sua nuova opera, tuttavia, non si hanno ancora ulteriori dettagli. Per scoprire la finestra di lancio o i particolari della trama, occorrerà aspettare l'uscita della rivista di Kadokawa. Riuscirà The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer a replicare il successo del suo predecessore e a ispirare una serie animata? Nel frattempo, quella di Kakegurui è disponibile su Netflix!



In attesa di novità, gustiamoci un cosplay di Kakegurui. L'italiana Mochi Chuu è la protagonista di questo spettacolare cosplay di Saotome di Kakegurui.