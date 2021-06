L'autore di Kakegurui si scusa pubblicamente per la cancellazione del suo nuovo manga

In seguito alla cancellazione del suo manga fantasy isekai The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer, l'autore Homura Kawamoto si è scusato con i suoi fan attraverso un post pubblicato su Twitter.

"Mi scuso profondamente per tutto il dolore, le preoccupazioni e il clamore che ho causato a tutti coloro che hanno a che fare con questo incidente", si può leggere nella sua lettera a cuore aperto indirizzata all'utenza. "Ho creato un'opera che mancava della dovuta considerazione, e mi vergogno di aver causato un incidente del genere. La vergogna per le mie azioni mi incoraggerà a dare vita a opere migliori. Sono profondamente dispiaciuto".

Per chi non sapesse cosa è accaduto, ripercorriamo questo clamoroso evento. Secondo i lettori, i personaggi di questa nuova opera presentavano somiglianze fin troppo evidenti con alcune importanti personalità di altri manga. In particolare, i membri della gilda di The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer sembrano essere presi a pié pari da altri isekai, quali Kirito di Sword Art Online o Rimuru di That Time I Got Reincarnated as a Slime.

In risposta a queste lamentele, il dipartimento editoriale della rivista Monthly Dragon Age di Kadokawa ha riesaminato The Killer of the Reincarnated Cheat Slayer e ha preso una drastica decisione. Dopo solamente un capitolo pubblicato, il nuovo manga dall'autore di Kakegurui, e illustrato da Aki Yamaguchi, è stato cancellato.

Al messaggio pubblico di Kawamoto ha risposto anche Fuse, l'autore di That Time I Got Reincarnated as a Slime. "Ho ricevuto delle scuse dal dipartimento editoriale di Dragon Age. Per un autore, l'immagine del proprio personaggio è importante, quindi penso che in una parodia non si debba esagerare".



Ecco tutti i dettagli sulla polemica per la cancellazione del manga dall'autore di Kakegurui. Scopriamo anche la trama di The Killer of the Reincarnated - Cheat Slayer.