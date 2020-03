L'autore di Kamio Yui Lets Loose ha dei nuovi progetti previsti per il 2020

Pochi giorni fa abbiamo parlato del ritorno del mangaka Hiroshi Shiibashi sulle pagine della rivista di manga più importante sul suolo nipponico, Weekly Shonen Jump, con una nuova opera, chiamata Kamio Yui wa Kami o Yui, o più semplicemente Kamio Yui Lets Loose.

Partendo da una base alquanto semplice, ovvero puntare uno sguardo più attento alla vita sia scolastica che sentimentale di uno studente, Kiito, il maestro Shiibashi fa incontrare al protagonista una ragazza in grado di subire un repentino cambiamento di aspetto e temperamento solo grazie ad una catena legata ai suoi capelli.

Di sicuro tutti elementi pronti a fornire una storia divertente e leggera, che si discosta profondamente dai toni del mondo creato invece nell'opera che ha reso celebre questo autore, risalente ormai ad un decennio fa, ovvero I Signori dei Mostri, conclusasi nel 2014 dopo 25 volumi, editi in Italia da Planet Manga.

Insomma Shiibashi è tornato con questa simpatica novità, e non è tutto, visto che un fan, cercandolo su Twitter, ha notato che per il 2020 il mangaka ha già dei programmi in serbo. Nel post che trovate di seguito, l'utente @YourAnimeGuy ha condiviso semplicemente l'immagine del profilo di Shiibashi, dove viene detto che per il 2020 è previsto un nuovo progetto, senza però specificare se si tratti di una nuova serie o di una storia contenuta in un unico capitolo o volume.