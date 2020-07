L'autore di Keep Your Hands Off Eizouken accusato di pedofilia, lui: 'Situazione ridicola'

Sumito Owara, il giovane autore classe 1993 responsabile per la creazione della fortunata serie Keep Your Hands Off Eizouken!, si è recentemente sfogato sui social rispondendo a varie accuse di pedofilia - e più nello specifico di possesso di materiale pedopornografico - dichiarando che: "La situazione attuale è assolutamente ridicola".

L'autore sarebbe colpevole di aver seguito su Pixiv, un portale giapponese in cui tanti artisti amatoriali pubblicano i propri lavori, diversi creatori di contenuti specializzati nella creazione di materiale erotico in 3DCG con protagonisti minori. I disegni ritrarrebbero personaggi maschili e femminili minorenni senza vestiti o nel bel mezzo di pratiche sessuali.

Sumito Owara ha riposto dichiarando quanto segue: "Seguo diversi artisti 3D su Pixiv, perché ho sempre pensato che molto del loro materiale potesse tornarmi utile nel mio lavoro. Non sapevo nemmeno dell'esistenza di materiale spinto fino a quando non sono iniziate a spuntare le accuse di pedofilia. È davvero ridicolo. Immagino che per qualche ragione i contenuti fotorealistici non debbano essere trattati nello stesso modo in cui si tratta il 2D... non ne capisco il motivo, davvero. Solitamente non parlo di questi argomenti, ma ormai sembra che se una persona decide di seguire un artista che pubblica contenuti erotici allora di conseguenza ne condivide ogni aspetto, senza eccezioni. Comunque, non mi interessa, questo è tutto ciò che ho da dire sull'argomento".

L'autore ha smesso di seguire gli artisti su Pixiv, e naturalmente al momento non esistono gli estremi per provvedimenti legali.

E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione? Fatecelo saperi la vostra con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle ultima novità su Keep Your Hands Off Eizouken!.