L'autore di Keep Your Hands Off Eizouken: 'Qualunque cosa succeda, guardate l'episodio 3'

Nella mezzanotte del 15 gennaio, l'autore di "Keep Your Hands off Eizouken!" ha postato sul proprio profilo Twitter un messaggio indirizzato a tutti gli appassionati degli anime, consigliando di non perdersi per nessuna ragione quello che sarebbe "Un incredibile episodio di un'incredibile serie".

Il giovane mangaka ha iniziato scrivendo in un primo tweet: "Devo dirvi una cosa riguardante l'anime, ma ora sono un po' ubriaco e quindi devo chiedere il permesso alle persone in carica di queste decisioni". Un minuto dopo aver ricevuto il via libera, l'autore ha scritto: "Bene!!! Sono l'autore del manga di Keep Your Hands Off Eizouken! e per alcune ragioni mi è stato permesso in anticipo di guardare il terzo episodio. Ascoltate!! Nel caso in cui non voleste guardare le prime due puntate non importa!!! Guardate la terza!!! Il terzo episodio!! È un incredibile episodio di un'incredibile serie, non perdetevelo!!".

I fan ovviamente hanno iniziato a scaldarsi e dopo aver ricevuto quasi 20.000 mi piace, Owara è tornato a scrivere: "L'anime è così spettacolare che mi sento come se mi avessero appena regalato 300 milioni di yen. Tutte le mie paure sono scomparse".

Il tweet ricorda molto quello postato dall'autrice di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba prima della messa in onda dell'episodio 19. Keep Your Hands Off Eizouken! del resto sta ricevendo un plauso sempre crescente con il passare delle settimane, ed è oggi ritenuto da molti come il miglior anime della stagione invernale. L'episodio numero 3 debutterà il 19 gennaio 2020 su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Seguirete il prossimo episodio? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla splendida Opening di Keep Your Hands Off Eizouken.