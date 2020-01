L'autore di Kuroko no Basket torna su Weekly Shonen Jump, ecco il nuovo oneshot

Tadatoshi Fujimaki è un autore diventato famoso per Kuroko no Basket, opera sulla pallacanestro che divenne una delle più popolari su Weekly Shonen Jump. Al termine della serie principale e dello spin-off si lanciò in uno spokon, un manga sportivo, completamente nuovo: Robot x Laserbeam. Questo però non ebbe la stessa fortuna del titolo precedente.

Adesso il mangaka ci riprova pubblicando il capitolo autoconclusivo Kitsune Biyori no Konjirou. Con la pubblicazione del numero doppio 06-07 di Weekly Shonen Jump c'è stata anche la pubblicazione di questa nuova storia. Non ancora una serie, Tadatoshi Fujimaki inizia a cambiare genere lanciandosi nel mondo dei manga d'azione e allontanandosi dallo sport.

Kitsune Biyori no Konjirou è ambientato nel periodo Jidaigeki ed è composto da 87 pagine. Disponibile ufficialmente su MangaPlus in spagnolo ma non in inglese, segue la storia di Konjirou, un samurai che non apprezza l'odore degli altri uomini. In calce potete osservare la pagina a colori d'introduzione per la storia autoconclusiva così come due pagine in bianco e nero che permettono di apprezzare la capacità illustrativa del sensei Fujimaki e l'ambientazione della storia.

Riuscirà questo capitolo a riscuotere abbastanza successo su Weekly Shonen Jump da permettere all'autore di pubblicarlo come una serie completa in futuro? Intanto sulla rivista più popolare del Giappone stanno per partire tre nuovi titoli: Undead Unluck, Mashle e The Witch's Guardian.