L'autore di Magical Girl Site vuole soldi da Elon Musk, il motivo? I meme

Sui social è ormai una pratica comune utilizzare i meme per comunicare. Tra Twitter, Reddit, Facebook, Instagram e altre app di messaggistica istantanea, tutti li usano e tutti ne creano, prendendo come base scatti di vita vera, di film e ovviamente anche di fumetti e manga. Ciò però non è andato a genio all'autore di Magical Girl Site.

Cos'è successo? Dato che ormai tutti, anche il ministero dell'Ucraina, usano i meme, è inevitabile che vengano sfruttati anche da persone famose come Elon Musk. Ed è proprio il plurimiliardario padrone di Tesla, SpaceX e ora anche di Twitter contro cui si scaglia Kentaro Sato, mangaka di Magical Girl Site. Elon Musk sta utilizzando sempre di più Twitter, talvolta violando - secondo i fan - anche il modo corretto di comportarsi sulla piattaforma, pubblicando fan art senza rimandi all'autore originale e altro ancora.

E negli ultimi giorni, Elon Musk ha usato un meme con una famosa scena di Magical Girl Site diventata meme. Kentaro Sato ha risposto affermando che "Il nuovo CEO di Twitter Elon Musk ha postato i miei disegni senza permesso, quindi vorrei una tassa sull'utilizzo di un miliardo. In dollari." Questo è il messaggio che il mangaka ha postato lunedì, affermando poi che la famosa faccia da meme della ragazza che piange è Aya Asagiri, contenuta nel primo volume di Magical Girl Site.

Ovviamente non è detto che l'autore sia serio, ma ciò non toglie che spesso sulla piattaforma ci siano comportamenti giusti, con molte fan art e pagine che girano senza rispettare i copyright. Intanto gli anime vengono invasi dai meme come si vede anche in Boruto.