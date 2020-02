L'autore del manga seinen Golden Kamui è diventato papà!

Questo è un momento davvero felice per Satoru Noda, autore del celebre manga seinen Golden Kamui, infatti non solo la sua opera sta avendo da tempo molto successo (come anche la trasposizione animata) ma attualmente è diventato anche padre.

Per festeggiare il lieto evento, l'autore si è concesso una meritata pausa di una settimana per stare vicino alla famiglia e al nascituro. Il capitolo di Golden kamui, quindi, questa settimana non è stato pubblicato, ma riprenderà regolarmente la sua corsa dal 27 Febbraio prossimo. Pubblicato sulla rivista Weekly Young Jump dal 2014, Golden Kamui è un seinen d'azione e avventura che ci narra di una pericolosa caccia al tesoro che avviene agli inizi del 1900 in Giappone, nello specifico nella regione dell'Hokkaido, una delle zone più selvaggie e fredde della Terra del Sol Levante. Protagonisti della vicenda sono il soldato Saichi Sugimoto detto "l'Immortale" perchè apparentemente dotato di una resistenza quasi sovrumana ad ogni danno o ferita che riceve, e una giovane della tribù degli Ainu di nome Ashirpa. I due, dopo una serie di vicissitudini, si alleeranno per trovare un fantomatico tesoro che fa gola a tutti, da militari senza scrupoli a feroci banditi tagliagole.

La versione anime di Golden Kamui conta di tre stagioni che stanno ottenendo un buon riscontro di pubblico. Nel chiudere vi lasciamo a questa intervista doppia tra Satoru Noda e l'autrice di Inuyasha.