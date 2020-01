L'autore di My Hero Academia commenta le figure di Todoroki e Shigaraki

Il successo che My Hero Academia sta ottenendo, sia per quanto riguarda il manga, in cima alle classifiche americane, e anche per l'ottima accoglienza che i fan hanno dimostrato nei confronti della quarta stagione, ricca di avvenimenti importanti per il futuro della serie, ha portato all'espandersi del merchandise dedicato.

Nella collezione Banpresto Figure Colosseum sono entrate di recente figure dedicate a Todoroki e Shigaraki, bellissime rappresentazioni di due dei personaggi più importanti ed interessanti dell'intera opera. Di recente è stato lo stesso Kohei Horikoshi a commentare la figure di Toga, della stessa collezione, con un simpatico sketch, e sembra aver mantenuto lo stesso trattamento per i nuovi arrivati.

Infatti il mangaka ha condiviso sul suo profilo Twitter il post, che potete trovare in calce alla notizia, con due bellissimi disegni di Shoto Todoroki, studente del liceo Yuei e possessore del Quirk Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco, e del Villain Tomura Shigaraki, uno degli antagonisti principali e possessore del Quirk Degenerazione.

Tra i numerosi commenti al post emerge la passione e soprattutto il rispetto che i fan hanno per il lavoro di Horikoshi, che alcuni giorni fa, ha voluto festeggiare il 2020 con due magnifici artwork di My Hero Academia. Mentre in rete spuntano le prime immagini dell'episodio 12 della quarta stagione, il manga è da poco arrivato al capitolo 255.