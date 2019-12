L'autore di My Hero Academia commenta la nuova serie di Spider-Man in uscita nel 2020

Attraverso un commento nell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, l'autore di My Hero Academia - Kohei Horikoshi - ha dimostrato ancora una volta la sua grande passione per i comics americani, e più nello specifico per Spider-Man.

Mentre il capitolo 252 del manga ha continuato ad esplorare gli sviluppi di Endeavor in relazione al suo nucleo familiare, l'autore ha utilizzato lo spazio per i commenti rivelando la sua eccitazione in vista dell'uscita - prevista per il prossimo anno - della serie Spider-Man Noir.

Queste le sue parole:

"Sono così eccitato per la miniserie di Spider-Man Noir che uscirà il prossimo anno!"

La serie in questione arriverà sugli scaffali a Marzo 2020 e si comporrà di cinque numeri, scritti da Margaret Stohl e disegnati da Juan Ferreya. La sinossi di Spider-Man: Noir è la seguente:

"L'ultima volta che l'abbiamo visto, Spider-Man Noir è stato assassinato per mano degli Inheritors durante SPIDER-GEDDON. Ma non si può mettere al tappeto un buon ragno e Spidey Noir è uno dei migliori. Dopo essere stato resuscitato con mezzi magici nel prossimo SPIDER-VERSE # 5, Peter Parker di Terra-90214 imparerà che il suo mondo è molto più grande dei gangster da quattro soldi che mettono a soqquadro il suo amichevole quartiere. L'ombra della guerra si profila all'orizzonte e in SPIDER-MAN: NOIR # 1 raggiunge New York!"

Horikoshi è un vero e proprio fanatico del personaggio, e in occasione di un'intervista con Comicbook.com - risalente a circa un anno fa - espresse tutto il suo apprezzamento per una saga in particolare, quella di Superior Spider-Man. Siete dello stesso parere?

