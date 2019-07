L'autore di My Hero Academia commenta l'uscita della serie spin-off

L'opera scritta da Kohei Horikoshi ha avuto fin da subito un enorme successo, grazie ad una trama che unisce le storie di supereroi tipiche di Marvel e DC Comics con i manga orientali. Grazie alla sua popolarità la serie si è ampliata con diversi di spin-off, tra cui My Hero Academia: Team Up Mission, recentemente pubblicato.

Ed è proprio il mangaka giapponese a commentare il nuovo manga ambientato nel mondo di MHA, con un commento che è circolato su diversi profili social: "Una nuova battaglia spin-off sta per iniziare! La persona che si occuperà dell'opera è il mio assistente, Akiyama-sensei! Questo manga svilupperà vicende che non vedremo nella serie principale, per esempio una comunicazione tra due personaggi o le nuove mosse di una certa persona e molto altro! È un manga stupendo che sono sicuro vi darà molte soddisfazioni".

Tra le prime indiscrezioni, leggiamo che My Hero Academia: Team Up Mission reintrodurrà un personaggio che i fan hanno visto in Two Heroes.

La serie spin-off non è l'unica novità per i fan di Izuki Midoriya, che durante il San Diego Comic-Con hanno potuto vedere il trailer della quarta stagione di My Hero Academia, doppiato per la prima volta in inglese. Non è ancora stato annunciato la data di uscita del manga spin-off in Italia, ma siamo sicuri che gli appassionati non dovranno attendere molto prima di poter leggere l'opera.