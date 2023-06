L'autore di My Hero Academia consiglia i suoi due nuovi manga preferiti: quali sono?

L'industria dei manga giapponese è spietata, con l'ombra del fallimento dietro l'angolo, e la rivalità tra gli artisti in cerca di fama è feroce. Spesso può però bastare la parola di un mangaka già famoso per dare la spinta necessaria verso il successo. Ecco due opere che non dovreste assolutamente perdere secondo l'autore di My Hero Academia.

Kohei Horikoshi non è nuovo nel dare una piccola spinta a colleghi meno affermati e pochi mesi fa l'autore di My Hero Academia consigliò già la lettura di Dragon and Chameleon. D'altronde è ormai dal 2014, anno in cui lo shonen con Izuku Midoriya come protagonista fece il suo debutto, che il mangaka è sempre sulla cresta dell'onda.

Questa volta il maestro ha voluto consigliare alla sua fanbase due serie manga molto diverse dal suo My Hero Academia. Attraverso il commento sul Weekly Shonen Jump di questa settimana Kohei Horikoshi ha rivelato di "stare amando Skip and Loafer e Blooming Love" e che addirittura "vorrebbe continuare a leggerli per sempre".

Serializzato su Monthly Afternoon di Kodansha dal 2018, Skip and Loafer di Misaki Takamatsu conta già un adattamento anime di recente uscita su Crunchyroll. Blooming Love non ha invece ancora ottenuto il successo che secondo Horikoshi merita, in quanto la sua uscita è recentissima. La serializzazione del manga di Daichi Kawada è infatti cominciata solamente a maggio 2023 su MangaPlus, dove sono stati pubblicati appena sei capitoli.