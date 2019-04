L'autore di My Hero Academia consiglia Jujutsu Kaisen

Non capita di rado che i fumetti provenienti da Weekly Shonen Jump diventino in fretta i più amati dagli appassionati di manga di tutto il mondo. Uno di questi, cominciati l'anno scorso, è Jujutsu Kaisen. Il manga di Gege Akutani sta guadagnando sempre più favore dei lettori sia nei sondaggi settimanali che nelle vendite dei volumi.

Adesso Jujutsu Kaisen è tra i manga più popolari di Weekly Shonen Jump e ha ottenuto inoltre un fan d'eccezione. Infatti, l'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha lanciato un messaggio dove afferma che Jujutsu Kaisen sarà uno dei pilastri della rivista in futuro e che è un onore poter combattere insieme ogni settimana nelle classifiche.

Il manga di Akutani è finora stato raccolto in sei volumi, cinque della storia principale più un tankobon numero 0 che ha raccolto alcune storie precedenti alla serializzazione. Sul nuovo volume, che potete vedere in calce, è stato anche annunciata una tiratura di ben 1,5 milioni di copie, ovvero una media di 250.000 copie a tankobon, parecchie per un manga di un esordiente. Inoltre, in virtù della popolarità ricevuta ultimamente, la Shueisha ha anche annunciato che il mese prossimo ricorrerà ad alcune ristampe di emergenza dei volumi precedenti a causa dell'enorme richiesta.

Sembra quindi che Kohei Horikoshi abbia effettivamente raccomandato un manga che sta crescendo sempre di più e che potrebbe anche ambire a rubargli il posto come uno dei manga più famosi del Giappone.