L'autore di My Hero Academia continua a seminare indizi sulla morte di All Might?

È da tempo che si rincorrono voci sulla futura morte di All Might. Il manga di My Hero Academia sembra più volte aver anticipato questo momento: già dall'inizio il personaggio è sull'orlo della morte per le ferite patite, poi ha perso il suo potere e infine sono arrivate varie conferme grazie al quirk di Nighteye che ne ha previsto la dipartita.

Il capitolo 257 di My Hero Academia lancia ai lettori nuovi dettagli che fanno presagire una morte per All Might. Mentre i ragazzi della 1-A festeggiano, All Might si ritrova coinvolto in un discorso in privato con Aizawa. I due parlano di vari argomenti ma viene toccata anche la capacità di insegnamento dell'ex eroe numero uno e di quanto significhi per tutti già il fatto di essere lì.

Secondo Aizawa, il rimanere in vita è una spinta già di suo per i giovani liceali che non avrebbero raggiunto le stesse vette senza la presenza di All Might a scuola. Un discorso sulla vita piuttosto particolare, considerato che già dal capitolo 256 di My Hero Academia All Might potrebbe aver concluso il suo scopo, passando a Midoriya tutte le informazioni che aveva sul One for All. Inoltre si avvicina sempre di più il momento in cui il personaggio dovrà morire, come predetto da Sir Nighteye diverso tempo prima.

La League of Villain si sta mettendo in moto come anticipato dal finale del capitolo, ora My Hero Academia sta per entrare in una nuova fase che porterà a una guerra a tutto campo tra eroi e criminali. Sarà questo il momento prescelto per la dipartita di All Might?