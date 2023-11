L'autore di My Hero Academia dovrebbe creare un manga horror? I fan ci sperano

My Hero Academia è molto vicino alla conclusione: gli eroi e i villain si stanno finalmente affrontando in una lotta epocale. Mancano ancora alcuni mesi al finale di serie e i fan stanno già suggerendo a Kohei Horikoshi quale storia dare vita una volta che non sarà più impegnato con il suo manga principale.

Attraverso My Hero Academia, anche se quest'opera non si presta al genere, l'autore Kohei Horikoshi ha sperimentato il body horror, attraverso mostri macabri ed estremamente spaventosi. È inutile dire che i fan ne sono rimasti entusiasti. Per questo motivo, moltissimi utenti sui social hanno consigliato al mangaka di proseguire su questa strada e gli hanno garantito il 100% del loro supporto. Ovviamente da cosa nasce questa teoria di un futuro manga a tema horror? Alcune situazioni già apparse in My Hero Accademia, ed una dichiarazione dello stesso Kohei Horikoshi di qualche tempo fa.

Senza fare spoiler sugli ultimi avvenimenti del manga, My Hero Academia ha preso una svolta un po' dark. In realtà, non sarebbe nemmeno la prima volta che MHA si avvicina al genere dell'orrore; lo abbiamo già visto in parte con la saga di My Villain Academia e con quella del Dark Deku.

Molti non sanno che questo autore è sempre stato un grande appassionato del macabro e che Kohei Horikoshi aveva già rivelato di voler creare un manga horror una volta che My Hero Academia sarà terminato. Ad oggi, il re di questo genere in Giappone è Junji Ito: non sappiamo se Hori potrebbe mai superarlo, ma certamente avrebbero entrambi un degno avversario!