L'autore di My Hero Academia festeggia l'action figure di Toga con un disegno

È un ottimo momento per la serie ideata da Kohei Horikoshi: mentre il manga di My Hero Academia sta avendo un grande successo negli USA, è in costante aumento anche il merchandise dedicato all'opera, tra le ultime uscite troviamo anche una action figure dedicata a Toga.

Per festeggiare l'occasione il mangaka giapponese ha anche deciso di condividere su Twitter uno sketch di Himiko in una posa particolare insieme al suo Coltello Farfalla, arma da cui la villain è inseparabile.

Nel tweet, presente in calce alla notizia, è possibile vedere anche la statuetta, facente parte della collezione Banpresto Figure Colosseum, raffigurante il personaggio armato di tutto punto e pronto a combattere. I fan hanno apprezzato da subito l'action figure, in particolare sono rimasti colpiti dalla dinamicità di Toga e dal gran numero di dettagli presenti nel modellino.

Questa non è la prima volta che l'autore decide di condividere degli artwork con i fan, pubblicandoli sulla sua pagina di Twitter ufficiale: nei giorni scorsi infatti aveva augurato buone feste con due disegni di My Hero Academia, per la gioia di tutti gli appassionati delle avventure di Midoriya e dei suoi amici, entusiasti di vedere scene inedite con i loro personaggi preferiti.

Cosa ne pensate dell'action figure? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.