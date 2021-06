L'autore di My Hero Academia festeggia l'episodio 5x12 con uno sketch su Bakugo e Todoroki

All'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, piace molto disegnare degli sketch speciali e inediti da presentare ai suoi fan che lo seguono su Twitter. In periodo di anime, coordina la pubblicazione alla trasmissione degli episodi in Giappone, concentrandosi sui personaggi più importanti della puntata in arrivo.

E ovviamente non poteva mancare uno sketch del genere in occasione della trasmissione di My Hero Academia 5x12, centesimo episodio della serie. Uno degli argomenti principali della puntata è la risoluzione di una delle storyline relative a Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki. I due furono gli unici della classe 1-A a non ottenere la licenza provvisoria da hero a causa del carattere mostrato. Dopo mesi di sessioni aggiuntive, si sono rimessi in carreggiata.

Il successo di Bakugo e Todoroki è stato festeggiato e per questo Horikoshi ha voluto dedicar loro un'immagine in bianco e nero che potete vedere in basso. I due ragazzi sono vestiti con abiti estivi, completamente opposti al periodo della serie, attualmente in inverno, mentre alle spalle c'è un Midoriya gigante che li osserva. In basso c'è invece un piccolo piccione con la testa di Tokoyami.

My Hero Academia 5x12 è disponibile da oggi su Crunchyroll.