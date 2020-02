L'autore di My Hero Academia festeggia il traguardo di un milione di follower su Twitter

Continua il successo della serie creata da Kohei Horikoshi: mentre i fan aspettano di scoprire la nuova missione dei protagonisti di My Hero Academia, l'autore ha raggiunto un nuovo traguardo sul suo account su Twitter.

L'avvento di siti web e piattaforme social come Twitter ha reso molto più immediata la comunicazione tra i fan e i loro autori preferiti, infatti sono ormai sempre di più gli scrittori o i mangaka che usano le nuove tecnologie per comunicare le loro intenzioni con i fan. Anche Kohei Horikoshi è presente su Twitter, nonostante i suoi messaggi siano praticamente tutti in giapponese sono numerosi i fan internazionali di My Hero Academia che hanno deciso di seguire il suo account.

Il loro numero è cresciuto nel corso del tempo, tanto da raggiungere la cifra di 1 milione di follower per l'autore nativo della prefettura di Naichi. Kohei ha voluto ringraziare tutti gli appassionati delle avventure di Deku, attraverso un messaggio della pagina ufficiale dedicata alla sua opera: "Il maestro Horikoshi ha voluto ringraziare i fan per il traguardo di un milione di follower! Grazie per il vostro supporto".

Questo numero non deve stupire, considerando il grande successo che la serie sta riscuotendo in tutto il mondo, aumentato di anno in anno. In attesa di scoprire come continueranno le avventure dei protagonisti del manga vi lasciamo con la nostra recensione del volume 21 di My Hero Academia.