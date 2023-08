L'autore di My Hero Academia si dà all'horror: è un indizio sul suo prossimo manga?

Al finale di My Hero Academia non manca molto, con l'opera che ha già risolto alcuni dei suoi scontri più importanti e con gli ultimi che stanno per chiudersi. Ma dopo la fine del manga sugli eroi del Liceo Yuei, Horikoshi smetterà di disegnare oppure si dedicherà a una nuova serie?

Impegnato con la serializzazione dell'Atto Finale di My Hero Academia, in passato Kohei Horikoshi ha dichiarato che vorrebbe disegnare una serie manga horror. Ma che l'autore abbia già qualche idea, nonostante gli impegni con la pubblicazione settimanale e i ritmi serrati? Una nuova immagine promozionale per Weekly Shonen Jump sembrerebbe dare credito a questa teoria.

Al termine della prima guerra contro i villain, My Hero Academia ha intrapreso una svolta dark. Deku ha perso il suo sorriso, poi ritrovato grazie all'intervento dei suoi compagni di classe, e la società degli eroi giapponese è caduta nelle tenebre. Questo è tuttavia solamente un assaggio di ciò che Horikoshi potrebbe fare pubblicando un manga horror.

L'artwork per il WSJ "Summer Vacation Diary" dimostra quanto il tratto di Horikoshi sappia essere disturbante e macabro. Il sogno dei lettori è quello di rivedere il mangaka in azione, ma questa possibilità potrebbe anche sfumare. Le condizioni di salute di Kohei Horikoshi sono precarie da ormai molto tempo e la serializzazione di una nuova serie manga sarebbe proibitiva per lui. Molto più probabile che dopo qualche tempo dalla fine di My Hero Academia si dedichi a uno one-shot, oppure a una serie mensile.