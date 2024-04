L'autore di My Hero Academia mostra il suo ufficio: possiede una collezione impressionante

Il mangaka Kohei Horikoshi non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dei supereroi, una passione che ha permeato ogni pagina di My Hero Academia, raccontando le avventure di Izuku Midoriya e dei suoi compagni del liceo Yuei.

Mentre My Hero Academia si avvia verso l'Arco Finale, Horikoshi continua a dare il massimo, regalando ai fan un'emozionante ultima saga. Ora, una nuova pubblicazione offre uno sguardo all'ufficio di Horikoshi, dove il mangaka crea le sue serie di successo.



Tra le mura di questo luogo creativo, si intravede una collezione impressionante di statue e figure che raffigurano eroi e cattivi sia dell'universo da lui creato, sia dei supereroi americani. E chi lo sa? Anche se My Hero Academia volge al termine, ciò non esclude la possibilità di future collaborazioni tra i personaggi di Horikoshi e i supereroi d'oltreoceano.

L'ufficio di Horikoshi è un vero e proprio tempio del fumetto, con figure di eroi e cattivi che riempiono ogni angolo. In passato, il mangaka non ha mai rivelato cosa riserva per lui il futuro dopo la conclusione del viaggio di Deku, sebbene abbia espresso il desiderio di cimentarsi con il genere horror.

Al momento, l'anime di My Hero Academia sappiamo che tornerà con la settima stagione su Crunchyroll e, mentre lo Yuei accoglie con favore l'arrivo di un nuovo eroe, Shigaraki è pronto a sconfiggere anche questo potenziale alleato, cercando di rubargli il suo potere.

