l'autore di My Hero Academia realizza alcuni sketch dei suoi personaggi

Non solo solo i fan del manga di My Hero Academia sono soliti realizzare delle fan art sui loro personaggi prefeiti, ma anche lo stesso Kohei Horikoshi si diverte spesso a illustrarli sul suo account Twitter.

L'autore, infatti, si diletta periodicamente nel disegnare alcuni stralci di vita degli eroi della UA; ultimamente non pubblicava più contenuti da un pò di tempo, ma ora è tornato alla carica con una serie di sketch che ritraggono i protagonisti della sua storia. In questa occasione il Sensei si è concentrato alcuni volti della UA.

Precisamente, nella prima immagine possiamo apprezzare due illustrazioni di Deku e Kacchan: i due protagonisti non si guardano nemmeno, sintomo del loro rapporto ancora titubante e in fase di crescita, che negli ultimi archi narrativi del manga ha evidenziato una leggera evoluzione. La strada è ancora molta da fare, ma siamo sicuri che la figura di All Might si rivelerà fondamentale per cementare la loro amicizia.

Nel secondo sketch, invece, possiamo ammirare Kirishima intento a sistemarsi la sua capigliatura ribelle, un pensieroso Todoroki, Mina, Hagakure e Mineta, anch'esso impegnato a pettinarsi la sua grottesca chioma. Infine, sulla destra scorgiamo Kaminari, il quale sfrutta sapientemente il suo quirk elettrico per asciugarsi i capelli.

Horikoshi nella didascalia del tweet soprastante ha affermato di voler cambiare un pò aria, decidendo di illustare gli eroi della Classe A, dal momento che negli ultimi capitoli di My Hero Academia non hanno trovato alcuno spazio. Il nuovo arco, infatti, si sta concentrando sulle vicende della League of Villains, impegnata a sgominare la minaccia rappresentata dall'organizzazione guidata da Redestro.