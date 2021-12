My Hero Academia: l'autore rivela il ruolo che Bakugo giocherà nel gran finale

Nel corso del Jump Festa 2022, Kohei Horikoshi ha segnato un punto definitivo su My Hero Academia. Nelle sue intenzioni, esattamente tra un anno, il manga finirà. Ma non solo, l'autore ha anche anticipato che il grande protagonista della battaglia finale sarà Katsuki Bakugo.

Come ormai noto, da diverso tempo My Hero Academia è entrato nel suo atto finale. Dopo gli eventi del War Arc, il manga è entrato in una fase clou, in cui le due fazioni in gioco si stanno studiando prima di farsi nuovamente guerra a vicenda. Nel dicembre del 2022, a meno di clamorosi colpi di scena, i lettori assisteranno alla battaglia finale tra Pro Heroes e Fronte di Liberazione del Paranormale.

Stando a quanto rivelato da Horikoshi durante il Jump Festa 2022, nello scontro tra One For All e All For One, a giocare un ruolo di fondamentale rilievo sarà Kacchan, amico e rivale del protagonista Midoriya. Ma quali piani riserva l'autore all'aspirante eroe dal carattere esplosivo?

Nel gran finale, quasi sicuramente avremo la resa dei conti definitiva tra Deku e Shigaraki, tra Uraraka e Toga, e tra Shoto ed Endeavor e Dabi. Alla testa calda della Classe 1-A, dovrebbe toccare il compito di supportare Midoriya, oppure no. Bakugo potrebbe abbandonarci appena prima del finale, così da sprigionare il pieno potenziale del suo amico.

Un'altra ipotesi è che sarà Midroiya ad abbandonarci, lasciando il One For All e le sorti della società degli eroi a Bakugo. Anche se non sappiamo ancora come, stando a quanto rivelato da Horikoshi, Kacchan dominerà certamente l'epilogo dell'Atto Finale.

Secondo voi, quale delle due teorie è più probabile? Vi lasciamo al piano dell'autore di My Hero Academia e a data di uscita e ipotesi su My Hero Academia 339.