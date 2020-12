L'autore di My Hero Academia si scusa su Twitter per un errore nel capitolo 295

Dopo tante battaglie dove ogni personaggio, che sia esso eroe o villain, si è messo in mostra con le proprie abilità, sta per calare l'ultimo sipario sulla saga di My Hero Academia. A dare il via alla fase finale è stato un mago con tanto di spettacolo e giochi di magia, ma a causa di una distrazione anche qualcos'altro era scomparso.

Durante la fuga ideata da Mr. Compress, questi ha preso innanzitutto Shigaraki e Spinner trasformandoli come al solito nelle sfere per poterli liberare al meglio dal potere di Best Jeanist. La stessa sorte è toccata anche a Dabi, ma nel capitolo 295 di My Hero Academia l'autore Kohei Horikoshi ha ammesso di essersi dimenticato di un personaggio.

Scusandosi con uno sketch caricato su Twitter che potete osservare in basso, il mangaka ha detto che anche Skeptic è stato salvato dal potere di Mr. Compress e pertanto è stato portato via insieme agli altri. La sfera di Skeptic è stata completamente dimenticata dall'autore e anche questa doveva essere passata a Spinner insieme alla sfera di Dabi.

Anche se questa mancanza si è fatta sentire nella versione da rivista del capitolo, sicuramente il volume di My Hero Academia corrispondente conterrà la versione definitiva con tanto di correzione di questa scena.