L'autore di My Hero Academia spegne le polemiche su Hagakure: perché l'ha disegnata nuda

I ragazzi della 1-A sono sempre stati sotto i riflettori, essendo la classe principale del corso eroistico della Yuei, alla quale partecipa anche Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia. Tutti quanti sono stati ben approfonditi, anche se ovviamente i più amati dal pubblico hanno avuto più screentime degli altri.

Tra i più misteriosi c'era Toru Hagakure, la ragazza invisibile che non aveva mai mostrato il suo volto a causa del suo potere rifrangente, con il quale può respingere la luce per non farsi vedere. Ciò ha fatto nascere diverse teorie tra i lettori di My Hero Academia, molte delle quali però infrante: con la rivelazione del volto di Toru Hagakure, tutto è tornato alla luce, con la vera identità della spia della Yuei.

Diversi capitoli dopo, però, Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare una pagina a colori a Toru Hagakure nuda, che ovviamente non mostrava le zone erogene in maniera diretta. Ciò ha causato molto scalpore sui social di vario genere, con tante persone che si sono dette scontente della scelta del mangaka. E proprio Kohei Horikoshi risponde alle critiche con un messaggio incluso nel recente volume di My Hero Academia.

"Questa pagina a colori non ha nulla a che fare con la trama, no? Questo perché è una pagina di riferimento per testare la palette di colori di Hagakure che ho disegnato anni fa e che non intendevo pubblicare da nessuna parte. Ma poi mi sono ritrovato senza il tempo di disegnare un nuovo pezzo e mi è stato chiesto 'Non hai delle pagine a colori che puoi usare?!' Beh, solitamente non mi importa se la pagina a colori ha a che fare con il capitolo, ma in questo caso, è stata abbastanza sconcertante".

La scelta quindi è dipesa soltanto da una mancanza di tempo dell'autore. Intanto anche l'autrice di Oshi no Ko ha disegnato Toru Hagakure senza veli.