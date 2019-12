L'autore di My Hero Academia spiega la ragione per cui l'ultimo film l'ha fatto piangere

My Hero Academia: Heroes Rising è finalmente disponibile in tutti i cinema giapponesi e senza grandi sorprese, è riuscito a conquistare velocemente il favore di critica e pubblico. Ma tra tutte le iconiche scene presenti nel film, quale sarà stata quella in grado di far piangere Kohei Horikoshi? In realtà, nessuna.

L'autore di My Hero Academia ha infatti rivelato tramite il suo profilo Twitter che a farlo piangere non è stato uno spezzone del film, ma due personaggi. Come potete vedere in calce, l'autore ha twittato quanto segue nel giorno di uscita del film: "Oggi è il giorno di debutto di My Hero Academia: Heroes Rising! Il film include due dolcissimi personaggi originali, Mahoro e Katsuma! Sono adorabili! Quando li ho visti nella pellicola per la prima volta ho iniziato a piangere come un bambino e non so nemmeno il perché! Per favore gustatevi il film al cinema!".

Mahoro e Katsuma sono due abitanti dell'Isola di Nabuto, rispettivamente fratello e sorella. Secondo quanto rivelato dai trailer, nel corso della pellicola il duo si legherà in qualche modo ai protagonisti Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui davvero non riusciste a trattenervi invece, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato condiviso un gigantesco spoiler sulla battaglia finale di My Hero Academia: Heroes Rising, quindi non perdete l'occasione per dargli una lettura!