L'autore di Naruto dà il via a un contest di disegno, in palio più di 100.000 yen!

Masashi Kishimoto è senza dubbio uno degli scrittori più talentuosi del recente panorama fumettistico giapponese. Oltre alla sua innegabile capacità di scrittura però, Kishimoto possiede anche un notevole talento come disegnatore, sfoggiato recentemente con la sua incredibile illustrazione dedicata a Naruto.

A proposito di talento, il mangaka ha stipulato un accordo con il settimanale Weekly Shonen Jump per fare da giudice ad un interessante contest di disegno, a cui potranno partecipare tutti gli appassionati delle opere di Kishimoto.

Le regole sono molto semplici: si ha tempo sino al 12 novembre 2019 per inviare la propria fan art a tema Naruto, Boruto, o Samurai 8 sul sito ufficiale di Jump, e dopo un breve periodo di attesa, saranno rivelati i vincitori. Il concorso è aperto a disegnatori amatoriali, professionisti e a gruppi, non esistono restrizioni.

Il primo premio prevede un riconoscimento in denaro di 100.000 yen (circa 850 euro), una illustrazione a colori firmata da Masashi Kishimoto e un giudizio sul lavoro svolto. Il secondo invece prevede appena 30.000 yen (250 euro) e il solo giudizio del mangaka. Potranno anche essere premiati più lavori, ma non è stato ancora chiarificato se questo comporterà una divisione del premio o meno. Nel caso in cui voleste dare un'occhiata al regolamento, vi rimandiamo al link disponibile qui sotto.