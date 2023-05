L'autore di Naruto non avrebbe voluto creare l'arco dell'esame di selezione Chunin

Uno dei migliori archi narrativi della prima parte di Naruto è senza dubbio quello dell'esame di selezione Chunin. Sapete tuttavia che Masashi Kishimoto non voleva dar vita a questa saga? Ecco le sconvolgenti dichiarazioni del mangaka a riguardo della saga che ha dato una svolta all'opera.

L'arco dell'esame di selezione Chunin di Naruto rischiava di non esistere. Se fosse stato per Masashi Kishimoto, infatti, questa saga non avrebbe mai preso prima. Ma perché l'autore non voleva creare questa parte? In attesa del nuovo manga spin-off di Naruto torniamo indietro nel tempo.

L'esame di selezione Chunin abbraccia diversi capitoli, introducendo ninja da altri villaggi, quelli della Sabbia e del Suono, e permettendo ai protagonisti di crescere notevolmente. Questa è una delle parti migliori di Naruto, divenuta iconica per gli scontri tra Rock Lee e Gaara, tra Naruto e Neji, e molti altri. Tuttavia, Masashi Kishimoto non pensava dii scrivere questa saga.

Nel corso di una intervista Masashi Kishimoto ha dichiarato che ad aver spinto per la creazione dell'arco narrativo dell'esame di selezione Chunin fu il suo editore dell'epoca. Masashi Kishimoto intendeva sviluppare la storia con un passo piuttosto lento, mentre l'editor gli consigliò questa saga come mezzo per accrescere la popolarità della serie. Kishimoto inizialmente esitò a seguire questo suggerimento, poiché non era sicuro di poter scrivere un arco incentrato su un torneo, ma alla fine cedette accettando la sfida. Sapete anche che se Naruto esiste il merito è di Akira?