L'autore di One Punch Man 2 omaggia il nuovo episodio dell'anime

Mentre l'anime sta rivelando momenti d'azione di particolare importanza, soprattutto con lo scontro tra Saitama e Suiryu, che non si è risparmiato in un combattimento semplice e monotono. Infatti, l'importanza della puntata è stata presa in carico anche dall'autore di One Punch Man che gli ha dedicato una simpatica illustrazione.

L'episodio 7 è stato ricco di colpi di scena, caratterizzato soprattutto dalla presentazione di diversi eroi di classe S, che si sono scoperti per sistemare i casini dell'Associazione dei Mostri, e dallo scontro finale del Torneo di arti marziali. L'epico combattimento tra l'esperto Suiryu e il nostro Mantello Pelato ha messo in mostra, ancora una volta, l'assurda differenza di potere tra il nostro eroe e chiunque altro provi ad affrontarlo, risultando in un combattimento ricco di azione, seppur con i suoi alti e bassi.

A dare ancora più importanza alla puntata in questione ci ha pensato anche lo scrittore del manga, ONE, che ha dedicato una delle sue iconiche illustrazioni al protagonista. Saitama, infatti, è raffigurato con l'immancabile stile dell'autore, ovvero appena abbozzato e poco dettagliato, ricordandoci il motivo per cui Yusuke Murata è alle prese con l'adattamento cartaceo dell'opera. E a proposito del talentuoso artista, un fan ha recentemente colorato un suo disegno ottenendo un risultato veramente sensazionale.

E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico disegno di ONE per pubblicizzare l'episodio 7 di One Punch Man 2?