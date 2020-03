L'autore di Re: Zero presenta 'Warlords of Sigrdrifa', il suo nuovo anime originale

Aniplex, l'azienda giapponese produttrice e distributrice di anime, ha presentato poco fa il suo nuovo anime originale Warlords of Sigrdrifa, condividendo sui suoi canali social una Key Visual ed il primo teaser trailer. La serie sarà scritta e diretta da Tappei Nagatsuki, già autore di Re: Zero - Starting Life in Another World.

Aniplex ha presentato la storia dichiarando che tratterà le avventure di "un forte personaggio femminile e del suo fidato compagno alato". L'anime non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Tappei Nagatsuki (Re: Zero - Starting Life in Another World) scriverà la sceneggiatura e dirigerà la serie, mentre il celebre artista Takuya Fujima (Magical Girl Lyrical Nanoha ViVid) si occuperà del character design originale. Tra gli altri, è stato confermato che Takaaki Suzuki si occuperà del world building e più in generale della cura dell'ambientazione. Il nome dello studio di animazione è attualmente avvolto nell'ombra.

Nagatsuki ha recentemente supervisionato la realizzazione della seconda stagione di Re: Zero, in arrivo ad aprile e tratta dalla sua serie di romanzi. Durante un'intervista, l'autore si è detto felice di poter lavorare su un anime originale, nonostante apprezzi molto l'amore dei fan verso la sua opera magna.

