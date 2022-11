L'autore di Rookies sta per tornare in scena con un nuovo manga

Il mangaka giapponese Masanori Morita ha iniziato la sua carriera come assistente di Tetsuo Hara, il creatore di "Hokuto no Ken". Ha anche lavorato con l'illustratore Takeshi Obata ("Death Note") per "Beshari Gurashi" e "Hello Baby". Ma Morita è in particolare conosciuto come il creatore di "Rookies" (1998-2003).

Rookies è un racconto importante che gira attorno l'amore. In questo caso, l'amore per l'insegnamento. Le tematiche qui trattate dal mangaka sono preziose: bullismo, delinquenza e l'importanza della fiducia verso il prossimo. Le aspettative sono quindi alte per la prossima opera del maestro.

Con la gioia dei fan, Morita ha anticipato su Twitter che la serializzazione del suo nuovo manga avrà presto inizio. Ha aggiunto di aver già completato e consegnato una prima versione dell'opera. Si tratta di un franchise del tutto inedito: sono parole di Morita stesso che non si sta riferendo ad un sequel o ad uno spin-off, come invece accadde con la nuova miniserie di Beshari Gurashi. Sapevamo già da novembre 2020 che il padre di Rookies fosse ai ferri caldi e non rimaneva che l'annuncio ufficiale, finalmente giunto.

Siete curiosi per la nuova opera di Morita? Nell'attesa, se avete gia amato Rookies, vi consigliamo la nostra recensione di Great Teacher Onizuka.