L'autore di The Walking Dead presenta 'Fire Power' il suo nuovo comics originale

Sono passati diversi mesi dalla conclusione di The Walking Dead, il fumetto di Robert Kirkman che anni fa ispirò l'altrettanto famosa serie televisiva. Oggi, finalmente, l'autore ha presentato il suo nuovo lavoro, intitolato Fire Power e pronto a debuttare grazie ad Image Comics nel maggio del 2020.

Secondo quanto annunciato da Entertainment Weekly, la nuova serie di fumetti sarà disegnata da Chris Samnee e colorata da Matt Wilson. Kirkman, ai microfoni della testata, ha dichiarato quanto segue: "Fire Power è la storia di un uomo chiamato Owen Johnson. Adottato da piccolo e cresciuto in America, deciderà di intraprendere un viaggio in Cina per scoprire la verità sui suoi genitori. Il viaggio lo porterà a visitare un Tempio Shaolin in cui scoprirà di poter controllare il potere del fuoco, ovvero l'arte di combattere con le fiamme e lanciare palle di fuoco".

Kirkman ha poi continuato spiegando: "Owen è un uomo con una famiglia, ha una moglie e dei figli, non vuole fare parte di questo mondo. Lanciare sfere di fuoco e combattere ninja non è una cosa che ama, ma deve farlo. Il fumetto analizza la dicotomia tra bene e male e mette il personaggio in situazioni difficili. Sarà assurdo".

In calce all'articolo potete dare un'occhiata in anteprima ad alcune tavole e scoprire la copertina del primo numero.

E voi cosa ne pensate? Lo leggerete? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Se siete fan di The Walking Dead invece, ne approfittiamo per ricordarvi che l'ultimo numero della serie è disponibile in Italia dal 5 dicembre scorso!