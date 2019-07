L'autore di Tokyo Ghoul disegna una bellissima illustrazione di Touka!

Tra alti e bassi Tokyo Ghoul è riuscito a ritagliarsi una fetta sempre più ingente di appassionati, nonostante la sua conclusione non sia stata ancora compensata da una nuova opera del sensei. Ma nonostante questo, Sui Ishida non ha dimenticato il suo gioiellino, né tanto meno i personaggi che gli hanno concesso la meritata fama.

Il franchise, infatti, ha goduto della sua longevità con adattamenti del più disparato tipo, passando da ben tre stagioni animate a film live action, di cui uno in dirittura d'arrivo e firmato Tokyo Ghoul S. Il lungometraggio con attori in carne e ossa farà da sequel al precedente film, che vi ricordiamo essere disponibile su VVVVID, pur non arrivando a coprire i dettagli che hanno resto famosa l'iconica mutazione alibina di Ken Kaneki. Staremo a vedere, dunque, se il progetto in uscita il prossimo 19 luglio arriverà anche nel nostro Paese, magari tramite l'interesse di Dynit, già detentore dei diritti delle altre trasposizioni.

In ogni caso, mentre Ishida sensei lavora a un gioco per Nintendo Switch, l'autore ha voluto omaggiare in una meravigliosa illustrazione uno dei personaggi più emblematici dell'opera, ovvero Kirishima Touka. La ragazza è stata rappresentata magistralmente, mentre sfoggia un delizioso sorriso complice quel distintivo tratto a cui il mangaka ci ha abituati da tempo. Inutile dirvi, a questo punto, dello strepitoso successo che il disegno ha riscontrato sui social, complice anche la popolarità di Sui Ishida nella community dedicata a Tokyo Ghoul.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione che potete ammirare in calce a questa notizia?