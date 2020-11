L'autore di Tokyo Ghoul sta per tornare: il suo nuovo manga si chiamerà Choujin X

Tokyo Ghoul è un'opera che ha fatto molto discutere di sé, sia in bene, complice un manga dalla storia estremamente affascinante, che in male, a causa di un adattamento animato qualitativamente molto inferiore alle aspettative. Ad ogni modo, il sensei sta finalmente per tornare con un nuovo progetto che si chiamerà Choujin X.

Il franchise di Tokyo Ghoul è molto celebre in Giappone, a riprova del grande fenomeno di merchandising alle sue spalle come questa caffetteria ispirata a quella di Touka. Nonostante ciò, dalla fine del manga Sui Ishida non ha fatto molto parlare di sé ad eccezione di un capitolo speciale dedicato ad Hunter x Hunter.

Ad ogni modo, la sua assenza dal palcoscenico editoriale nipponico sembra stia finalmente per terminare in quanto da poche ore, attraverso i suoi canali social ufficiali, il sensei ha rivelato qualcosa di estremamente interessante. Come potete notare voi stessi dal cinguettio allegato in calce alla notizia, Ishida ha confermato di aver completato le bozze del suo nuovo manga che si intitolerà Choujin X. Attualmente, nessun'altra informazione ha aggiunto sul suo nuovo progetto, men che meno la sinossi della storia, salvo un'immagine che potete recuperare sempre in fondo alla pagina.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal ritorno dell'autore di Tokyo Ghoul? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione di Tokyo Ghoul S, il sequel dell'adattamento live action.