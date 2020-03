L'autore di Vinland Saga svela qual è il fumetto preferito dai figli, e non è il suo

Makoto Yukimura si è distinto negli anni grazie a due opere in particolare: Planetes e Vinland Saga. La prima, arrivata anche in Italia sia come anime che come manga, trattava in pochi volumi la vita dell'umanità tra qualche decennio, mentre la seconda è ancora in produzione e ha lanciato i lettori nel fantastico ma cruento mondo vichingo.

Vinland Saga ha continuato ad affermarsi anche quest'anno grazie a un anime presente anche su Amazon Prime Video. Si può dire che ormai la celebrità dell'opera sia giunta ad ottimi livelli grazie anche alla continua qualità della storia. Tuttavia, Yukimura deve arrendersi alla non conquista del cuore di alcuni fan particolari.

In un tweet, Yukimura ha svelato che i suoi figli non leggono Vinland Saga e che invece vanno pazzi per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, l'anime che più ha polarizzato l'attenzione nel corso del 2019 e questo inizio di 2020. Nel tweet che potete osservare in calce il mangaka lo ammette con un sorriso e con un'immagine profilo piuttosto espansiva.

I figli dei mangaka sono croce e delizia: la figlia di Eiichiro Oda è preoccupata per il futuro di ONE PIECE, mentre la figlia di Akira Toriyama credeva che Dragon Ball fosse una parodia di Gintama.